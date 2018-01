Diafra Sakho officiellement à Rennes

94

AC

C'est fait pour Diafra.Déjà envisagé l'été dernier, le déménagement de Diafra Sakho en Ille-et-Vilaine est désormais en passe de se réaliser. L'ancien Messin est officiellement un joueur du Stade rennais. Les Rouge et Noir ont déboursé près de 9 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais. Sakho s'est engagé pour deux ans et demi en Bretagne, pour retrouver l'Hexagone là où il s'était révélé. Il avait été élu meilleur joueur de Ligue 2 en 2013-2014 avec 20 réalisations.En cas de catastrophe et de descente en Ligue 2, Rennes tiendra donc un spécialiste.