Diaby : la blague de Julien Cazarre ne passe pas

Pour info voici le passage de Julien Cazarre dans @jplusun qui a fait sortir de sa torpeur @AbouVDIABY (cf ses tweets) #OM #TeamOM pic.twitter.com/LXCPUYOSdU — Le Phocéen (@lephoceen) 13 février 2017

Au-delà de l'insulte à ma personne, le manque de respect aux personnes handicapées me révolte. Gratuit, blessant et si peu courageux... — Abou DIABY (@AbouVDIABY) 13 février 2017

Abou Diaby est l'une des victimes préférées des amateurs de foot, pour son palmarès médical encore plus étoffé que celui de Yoann Gourcuff. Et Julien Cazarre, l'humoriste de J+1, ne se prive pas non plus pour le tacler.Dimanche, dans sa traditionnelle chronique où il commente en direct des images prises pêle-mêle du weekend de Ligue 1, Cazarre a comparé Abou Diaby à un enfant en chaise roulante. Le jeune garçon, atteint de leucodystrophie, a été invité à entrer sur le terrain pour donner le coup d'envoi de la rencontre entre Marseille et Guingamp. «» , a commenté Julien Cazarre.Une sortie qui a choqué le principal intéressé, qui a réagi sur Twitter.