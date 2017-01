Diabaté porte Metz, Gourcuff neutralise Guingamp

Retour par la grande porte de Cheick Diabaté en Ligue 1, qui a planté un doublé d’assassin face à Montpellier. Yoann Gourcuff a lui claqué une merveille dans la lucarne pour permettre aux siens d'égaliser face à Guingamp tandis que Bordeaux s'est imposé dans la douleur, après avoir pourtant marqué au bout de quatorze petites secondes.

0

Dijon 0-0 Lille

Metz 2-0 Montpellier

Guingamp 1-1 Rennes

Bordeaux 1-0 Toulouse

Une pelouse complètement naze, -5°C au thermomètre et des Lillois plutôt partis pour bétonner. Ambiance plutôt frigorifique au stade Gaston-Gérard ce samedi soir. Heureusement qu'il y a le revenant Marvin Martin , de retour de blessure après un absence de plus de deux mois, pour envoyer quelques caviars sur coup franc pour réchauffer l'ambiance. Mais les attaquants dijonnais restent trop maladroits dans les seize mètres. Lille joue le contre et plutôt bien d'ailleurs. Rony Lopes , trouvé en profondeur, manque ainsi d'ouvrir le score d'un lob astucieux, que détourne Reynet en deux temps. Le second acte voit les Dijonnais prendre définitivement le dessus. Pas de pot pour eux, le show Enyeama est sur le point de commencer. Le portier nigérian coupe tous les centres adverses, détourne magistralement un coup franc contré de Martin avant de sortir avec la manière un missile de Balmont. Suffisant pour permettre aux siens d'arracher le nul dans un match pourtant clairement à l'avantage du DFCO Il fallait garder les yeux sur sa grande carcasse. Montpellier à laissé Diabaté prendre ses aises et le Cheick leur a fait payer cash. Pour son grand retour en Ligue 1, l'ancien Bordelais claque un doublé. Deux buts de charognard, à commencer par une tête après un bon centre de Cohade puis en profitant d'une grosse cagade de Pionnier sur corner pour doubler la mise. Montpellier tentera bien de relever la tête grâce aux incursions dans les seize mètres de Sessegnon et Mounié mais ce sont bien les Messins qui ont la main lors du premier acte. Par la suite, Montpellier, volontaire, domine, pousse, obtient de nombreux corners et coups de pieds arrêtés, mais continue de manquer de précision devant. Très belle opération pour les Grenats, qui remontent à la 18e place.Match plutôt sexy au Roudourou. Rennes commence pourtant par bétonner sévère face à des Guingampais qui tiennent le cuir. Briand, Marcus Coco et Moustapha Diallo allument mèches dans la surface adverse mais la défense rennaise tient le coup. Jusqu'à ce que Moustapha Diallo, complètement esseulé au second poteau, claque une tête pépère dans les filets de Costil. Les hommes de Gourcuff s'énervent, peut être un peu trop, puisque Sanjin Prcic se chope un rouge juste avant la mi-temps. Heureusement pour eux, Yoann Gourcuff se décide à faire péter le champagne. L'ancien Lyonnais se fend d'un passement de jambe suivi d'une frappe enchainée splendide dans la lulu de Karl Johnsson. Le Yoyo qu'on aime. Le match s'enflamme et Costil doit s'interposer face à Alexandre Mendy , venu couper de la tête un centre venu de la droite tandis que Briand continue de faire des dégâts en pointe, sans trouver la faille. Paradoxalement, Rennes joue mieux à dix, notamment grâce à un Grosicki particulièrement remuant ce samedi soir. Mais plus rien ne sera marqué et on se quitte finalement bons amis dans un derby breton de bon facture.Quatorze secondes puis l'extase. En moins d'une demi minute, les Bordelais ouvrent le score par Valentin Vada , qui s'emmène le ballon en contrant un tir de Kamano avant de conclure d'un pointu. Premier but en Ligue 1 pour lui. Reste que la possession de balle est plutôt Toulousaine. Mais les hommes de Pascal Dupraz peinent à se procurer de réelles occasions. Frustrant. D'autant plus Yann Bodiger se fait sévèrement exclure pour un tacle qui vient chatouiller d'un peu trop près aux yeux de l'arbitre les chevilles de Jérémy Toulalan . La soirée pourrie des Toulousains continue quand Lafont s'offre une simulation d'acteur studio et obtient un penalty pour les siens. Une offrande que Malcom foire magistralement, en tirant un penalty ponctué d'une course d'élan digne d'un Simone Zaza des mauvais soirs. Du coup, même en infériorité numérique, le TFC continue de pousser mais rien n'y fera, leur compteur but restera vuerge. Dur pour les Violets, qui enchainent une troisième défaite consécutive en championnat.