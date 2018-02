Diabaté offre la victoire à Benevento

3.79k

Cheick Diabaté est réellement éternel.On joue la 89minute au Ciro Vigorito, et Benevento et Crotone sont au coude-à-coude. Les visiteurs s'étaient offert le luxe d'ouvrir le score par Crociata, avant que la recrue hivernale Sandro , puis Viola ne redonnent l'avantage aux coéquipiers de Bacary Sagna qui a disputé la totalité de la seconde période avec Benevento.En égalisant pour Crotone, qui flotte juste au-dessus de la zone de relégation, Benali a longtemps pensé ramener un point maigre et précieux du stade de la lanterne rouge, en vain.Car à la 89minute, l'inévitable Cheick Diabaté a décidé de sortir de sa boîte en renard des surfaces qu'il est pour loger une volée dans la lucarne et donner la victoire à Benevento . Un but importantissime pour lui qui jouait aussi son premier match avec le club de Campanie, et qui permet à la lanterne rouge de Serie A de revenir à onze points de son adversaire du dimanche, actuel premier non-relégable.Pas de doute, ce Cheick-là est vraiment sans limite.