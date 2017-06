Di Maria veut rester à Paris

TP

L'ange ne s'envolera pas.Ciblé notamment par l'Inter, la Juve et le Barça selon diverses sources espagnoles et italiennes, Angel Di Maria souhaiterait finalement rester à Paris. L'Argentin a voulu régler sa situation avant de se consacrer à l'équipe nationale argentine. Selondu jour, c'est ce qu'il aurait annoncé à son entraîneur Unaï Emery lors d'un repas dans un restaurant italien du XVIIe arrondissement de la capitale en début de semaine.Ils y ont évoqué la saison qui vient de se terminer et celle à venir. L'ancien Mancunien en a profité pour dire son attachement au club et à la vie parisienne. En plus, selon des proches, sa famille apprécierait beaucoup la vie dans la capitale, ce qui a un rôle non négligeable dans sa décision.Ave Di Maria.