Di María : « Ça ne me poserait aucun problème de jouer pour le Barça »

Il est celui qui aurait pu enrayer la remuntada s’il avait remporté son duel contre Ter Stegen. Un 6-1 et quelques séances chez le psychologue plus tard, Ángel Di María s’apprête à retrouver le Real Madrid, un club qu’il regarde comme un ex qu’il ne regrette pas vraiment. Interview avec un type qui n’en finit plus de faire des cœurs avec les doigts.

« À l’aller contre Barcelone, on avait soigné la différence de buts et à aucun moment nous n'avons pensé que ce ne serait pas suffisant... »

« J'ai reçu une lettre du Real Madrid le jour même de la finale du Mondial. J’ai pris la peine de la lire, puis je l’ai déchirée dans la foulée. La lettre racontait que la sélection argentine devait prendre en charge ce qui pouvait m'arriver dans le cas où j’étais aligné pour la finale. »

« Gio Lo Celso est l’un des jeunes les plus prometteurs du football mondial. »

« Ce sont les médecins de la sélection argentine et du PSG qui m'ont recommandé d'aller voir un psychologue. »

Propos recueillis par Gustavo Yarroch et Sergio Levinsky, à Krasnodar

On tente de bien s’entendre. On sait que c’est important que le vestiaire soit uni pour réussir des choses importantes. On sait aussi qu’on s’est fixé de grands objectifs et qu’on a les capacités de les atteindre.C’est un coach très intense, très tatillon et qui donne beaucoup d’indications aux joueurs. Il prépare les matchs pour les gagner, pour qu’on ait toujours l’initiative sur le terrain.Un tel résultat, c’est quelque chose qui n’arrive pas souvent, mais qui peut arriver. Franchement, ça a été très bizarre.À l’aller, on avait soigné la différence de buts et à aucun moment nous n'avons pensé que ce ne serait pas suffisant... Le Barça a réussi l’exploit de le faire au Camp Nou, ce n’est pas n’importe quelle équipe, il n’y a que des cracks chez eux et ils ont démontré que tout était possible dans le football. Pour nous, ça a été très dur sur le moment, mais c’est de l’histoire ancienne, la vie continue et il faut regarder de l’avant. C’est ce qu’on a fait et aujourd’hui on est bien.Je ne vais pas revenir sur cet épisode du penalty. Ça ne sert à rien de s’y attarder. Tout ce que je peux dire, c’est que Neymar a reçu un excellent accueil à Paris, tout simplement parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde.On sait quel est notre potentiel, mais on est loin de penser qu’on sera champion de France juste en claquant des doigts. C’est la presse qui a laissé croire ça après notre bon début de saison, mais dans, il y a de bonnes équipes comme Monaco Lyon ou l' Olympique de Marseille . Ce n’est pas aussi facile que certains le pensent. Il y a eu des matchs difficiles, d’autant que les équipes sont spécialement motivées à l’idée de jouer contre nous. Normal, on est l’équipe à battre.On est conscient qu’on a tout pour remporter cette compétition et c’est notre intention, mais nous ne sommes pas les seuls... Il y a une élite composée de plusieurs équipes qui veulent aussi soulever ce trophée. Les choses sérieuses commencent à partir des huitièmes de finale. C’est à partir de là qu'on peut y voir plus clair.Ma relation avec le Real est terminée, car mon cycle là-bas s’est achevé depuis longtemps. Franchement, ça ne me poserait aucun problème de jouer pour le Barça , au contraire. Le seul club dans lequel je ne pourrais jamais signer, c’est Newell’s Old Boys parce que je suis fan de Rosario Central.J'ai reçu cette lettre du Real Madrid le jour même de la finale du Mondial. J’ai pris la peine de la lire, puis je l’ai déchirée dans la foulée. La lettre racontait que la sélection argentine devait prendre en charge ce qui pouvait m'arriver dans le cas où j’étais aligné pour la finale.Là, je vais retrouver mon ancien club. Et je n’ai pas besoin de me souvenir de cette lettre pour être motivé contre eux. Jouer contre le Real Madrid , c’est déjà une motivation en soi.On m’avait dit que le public était assez froid, mais ce n’est pas le cas. Ici, les gens supportent beaucoup leur équipe. Ils aiment le beau football. Les Français, comme tous les autre latins, sont des passionnés. Il suffit de voir la folie qui a gagné les supporters du PSG lorsque Neymar est arrivé au club.Ce sont trois grands joueurs et c’est un privilège de les avoir côtoyés. Peu de joueurs ont la chance d’avoir pu jouer avec les trois meilleurs footballeurs du monde. Quand je serai plus vieux, je pourrai le raconter avec plein de nostalgie.Leo est un joueur qui vous surprend jour après jour. Il fait des choses incroyables sur un terrain. Quand tu l’as à tes côtés, tu sais que tes chances de gagner sont plus grandes.Je veux jouer pour Central, parce que j’aime ce club, il m’a éduqué, m'a enseigné le football et c’est là que tout a commencé pour moi. Leo peut faire ce qu’il veut, mais à Rosario, le football se vit avec passion et j’ai envie de la ressentir de nouveau.Gio est un grand joueur.Il est très clairvoyant pour voir quelle est la meilleure option possible sur le terrain. Pour moi, c’est l’un des jeunes les plus prometteurs du football mondial.Je ne suis pas sûr qu’elle soit inférieure aux autres championnats. Pour moi, la Ligue 1 est un bon championnat, avec de très bons joueurs.Je sais que je n’ai pas été très bon là-bas. Les causes de cet échec ne sont pas encore claires, mais ce qui est sûr, c’est que j’aurais pu faire bien mieux.C’est assez similaire. Sampaoli aime avoir l’initiative du jeu. Il veut qu’on soit agressif à la récupération parce qu’il n’aime pas que le rival ait la balle. On est très haut sur le terrain, pour presser beaucoup, c’est un peu la même chose au PSG Ça fait bientôt quatre mois que j’ai commencé à bosser avec un psychologue. Il m’aide à surmonter les blessures, à les anticiper. Il m’aide à relativiser la pression, à être plus détendu. Je suis en train de beaucoup travailler dessus pour ne plus avoir ce genre de blessures.Ça ne l’est plus autant.Moi, j’ai pris la décision d’aller en voir un après en avoir parlé avec les médecins de la sélection argentine et du PSG . Ce sont eux qui m’ont recommandé de le faire. Aujourd’hui, en France , beaucoup de clubs comptent au moins un psychologue dans le staff, c’est le cas au PSG . Je sais aussi qu’il y a des joueurs de la sélection argentine qui vont en voir de leur côté, car il n’y en a pas dans le staff de l’Je crois que Javier faisait référence aux trois finales perdues. Malgré ces échecs, on ne baisse pas les bras, on ne s’avoue pas vaincus. On a tous envie de faire quelque chose d’important avec la sélection et nous savons que ce Mondial en Russie est l’occasion de prendre une revanche sur celui de 2014. Et j’en suis certain : on va faire un grand Mondial.