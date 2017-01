Di Carlo, spezialiste de Coupe

Ce mardi soir, le Napoli affronte Spezia en Coupe. Une équipe entraînée par Domenico Di Carlo qui, l'an dernier, avait éliminé la Roma.

Le Vicenza des miracles

Spécialité penaltys

Par Éric Maggiori

En France, il y a Quevilly. Le petit poucet qui fait toujours bonne impression en Coupe. Qui sort les muscles face aux gros bras. Lors des dernières années, Quevilly a éliminé, entre autres, Rennes (2010, 2012), Angers (2012), l'OM (2012), Bastia (2015) ou encore Lens (2015). En italien, Quevilly se prononce Spezia. Depuis quelques saisons, cet éternel pensionnaire de Serie B et C prend un malin plaisir à enquiquiner les gros en Coupe d'Italie. Avec Domenico Di Carlo sur leur banc de touche, lesont, notamment, accroché la Roma, l'Udinese et Palerme à leur tableau de chasse durant les dernières années. Il faut dire que l'ancien coach de Cesena ou du Chievo adore la Coupe. Une passion qui remonte aux années 90.Coach de Spezia depuis novembre 2015, Domenico Di Carlo connaît en effet mieux que quiconque l'importance d'une Coupe. Lorsqu'il était joueur, il connaît une fabuleuse épopée : celle du Vicenza des miracles, demi-finaliste de Coupe des coupes en 1996-97. Vicenza avait été promu en Serie A en 1995. Di Carlo en est déjà le pilier au milieu de terrain. Deux ans plus tard, lesréalisent un fabuleux exploit en remportant la Coupe d'Italie, après sa victoire en finale contre le Napoli. Déjà une sacrée épopée, au cours de laquelle le petit club avait éliminé le Genoa, l'AC Milan et Bologne. L'année suivante, Vicenza vit une autre aventure incroyable, cette fois-ci en C2. Aventure stoppée en demi-finale par Chelsea, futur vainqueur de la compétition.Vingt ans plus tard, Di Carlo est désormais coach. Et il essaye d'inculquer à ses joueurs les valeurs qui lui avaient été inculquées par ses coachs de l'époque, notamment Francesco Guidolin . Et voilà comment, un mois à peine après son arrivée sur le banc de Spezia, il se retrouve à éliminer la Roma, deuxième de Serie A, en huitièmes de finale de Coupe d'Italie. Francesco Migliore, défenseur de Spezia, racontait l'exploit dans une interview à sofoot.com : «turn-over» L'aventure de Spezia s'arrêtera au tour suivant, alors qu'une demi-finale face à l'AC Milan leur tendait les bras.Cette saison, rebelotte. Spezia est aussi anonyme en Serie B (actuel dixième) qu'il est brillant en Coupe. En plein mois d'août, Spezia commence par éliminer Modène, 1-0. Au tour suivant, premier os. Les joueurs de Di Carlo se déplacent sur la pelouse de l'Udinese. Pas de quoi les impressionner, ils s'imposent 3-2 après avoir été menés 1-0. Au tour suivant, c'est une nouvelle équipe de Serie A qui les attend : Palerme. Un club que Di Carlo connaît bien, puisqu'il en a été joueur pendant trois ans à la fin des années 80. C'est lui qui raconte, aux micros de la Rai. «(le gardien de but, ndlr)Ce mardi soir, Spezia va devoir affronter un nouvel ogre : le Napoli. Ironie de l'histoire, c'est justement ce club que Di Carlo avait battu en finale de Coupe d'Italie avec Vicenza, il y a vingt ans. Un nouveau défi de taille pour l'ancien milieu de terrain. «» Il faudra au moins ça. De fait, cela fait vingt-trois ans qu'un club de Serie B, en l'occurrence Ancona, n'a pas atteint la finale de la Coupe d'Italie. Et devinez quoi, au cours de son parcours, Ancona avait éliminé le Napoli.