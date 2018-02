Di Biagio sélectionnera Buffon pour les matchs amicaux fin mars

23

Retour vers le futur.Mi-février, Sky Italia annonçait que Gianluigi Buffon avait décidé de sortir de sa retraite internationale et de se rendre disponible pour le nouveau sélectionneur italien, Luigi Di Biagio. Samedi, l'ancien défenseur de l' Inter a saisi la main tendue et confirmé en conférence de presse qu'il sélectionneraitpour les deux matchs amicaux italiens prévus le 23 mars contre l' Argentine et le 27 mars contre l' Angleterre , a expliqué Di Biagio, en référence au barrage pour la Coupe du monde perdu par l' Italie , à l'issue duquel Buffon avait annoncé la fin de sa carrière internationale.Avant de revenir lui aussi dans six mois ?