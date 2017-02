Deux splendides reprises de volée à Norwich

0

What a hit! 😮 @FAIreland international and @NorwichCityFC's Wes Hoolahan spots the goalkeeper off his line and produces a stunning finish. pic.twitter.com/qXSXguUIxD — Football On 5 (@FootballOn5) 11 février 2017

Have it! 💥 Jonny Howson slams home an incredible volley in @NorwichCityFC's high scoring victory at Carrow Road. pic.twitter.com/y2r67vsQxu — Football On 5 (@FootballOn5) 11 février 2017

Ce samedi, à Carrow Road, en surclassant leurs adversaires de Nottingham Forest (5-1), les Canaris donnaient l'impression d'affronter une équipe de poussins. Du coup, les joueurs de Norwich ont décidé de se lancer dans un petit concours de reprise de volée.Sur le but du 3-0, Wes Hoolahan a frappé très fort. Des 25 mètres, l'Irlandais est parvenu à décocher une splendide reprise qui est venue lober le portier adverse.Pas mal, mais avant ça, Jonny Howson avait fait mieux. Sur un corner mal dégagé par la défense de Forest, le milieu a propulsé un véritable missile dans la lucarne du pauvre Henderson.Avec cette victoire, les Canaris s'envolent au classement de Championship et ne sont plus qu'à deux points d'une place de barragiste.