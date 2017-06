Deux premières recrues à Nice

1

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le deux par deux.Les deux prometteurs milieux de terrain du Stade Malherbe et de Valenciennes Jean-Victor Makengo et Adrien Tameze se sont engagés avec l' OGC Nice . Dans les toutes premières heures du mercato, les Aiglons enregistrent donc leurs deux premières recrues. La durée du contrat des deux joueurs, ni même l'indemnité de leur transfert, n'ont été communiquées.Âgé de 18 ans, Makengo est un milieu de terrain polyvalent qui a joué 31 matchs chez les professionnels dont 17 en tant que titulaire, depuis juin 2015 et la signature de son premier contrat pro. S'il n'était pas forcément dans les plans de Patrice Garande au début de la saison, il s'est imposé, à la fin de l'exercice, comme un joueur important du onze normand.De son côté, Adrien Tameze , 22 ans, était quant à lui indispensable aux Valenciennois. Il a en effet joué 35 matchs des 38 possibles du championnat de ligue 2, cette saison.Les rapaces sont sortis.