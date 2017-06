Deux Monégasques dans l'équipe-type de la Ligue des Champions

TP

Équipe d'étoiles.Récompensés pour leur exceptionnel parcours cette saison, deux Monégasques figurent dans l'équipe-type de la Ligue des Champions 2016-2017. Il s'agit de Tiemoué Bakayoko, héros de la qualif contre City, et Kylian Mbappé, auteur de six buts en neuf matchs. En tout, les observateurs techniques de l'UEFA ont fait une liste de dix-huit joueurs, dévoilée ce lundi. Avec neuf joueurs, le Real est évidemment le mieux représenté. Quant à la Juve, finaliste, elle peut compter sur Buffon, Bonucci et Pjanic. À noter également, la présence d' Antoine Griezmann . Et l'absence du PSG