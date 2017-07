Deux jours de prison pour Fashanu

11

Terrain glissant.L'ancien international anglais John Fashanu (deux sélections en 1989) vient de faire un court passage dans une prison du Nigéria, pays où il détient une résidence. Selon les informations du, celui qui a joué pour Wimbledon et Aston Villa est accusé d'avoir marchandé des terres qui n'étaient pas à vendre. Le natif de Londres est resté emprisonné pendant deux jours, dans un établissement où il côtoyait 200 autres détenus.Un ami de Foshanu cherchait en fait à acquérir des terres et aurait été aiguillé par l'ancien footballeur vers des terrains jugés «» par l'ex-international. Fashanu aurait ainsi reçu une somme d'un peu plus de 27 000 euros pour permettre la transaction. Mais les propriétaires des terrains n'auraient finalement jamais mis en vente leurs biens. L'attaquant des années 1980 aurait été d'accord pour rembourser l'argent, mais a nié avoir commis un acte illicite. Une autre connaissance du joueur a déclaré auque «» .Julien Courbet est sur le coup.