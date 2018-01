Deux joueuses du PSG adhèrent au 1% de Juan Mata

71

Le football peut changer le monde. Nous sommes heureuses et fières de faire partie du projet @CommonGoalOrg et de le faire connaître https://t.co/0KEzDA5T0K — Verónica Boquete (@VeroBoquete) 11 janvier 2018

MR

Pas besoin d'avoir la même exposition ni les mêmes salaires que les stars du foot pour se montrer solidaire.Irene Paredes et Veronica Boquete vont donner 1% de leur salaire à des fonds caritatifs. Les deux internationales espagnoles du Paris Saint-Germain ont donc suivi l'appel de Juan Mata, qui a lancé son associationl'an dernier. «» , a déclaré Paredes, admirative auHommes et femmes confondus, ce sont les premières sportives en France à s'engager publiquement. Leurs dons, estimés à hauteur de 70 euros par mois, seront reversés à des ONG défendant la cause féminine, l'une parrainant une association martiniquaise, l'autre en Inde. «» , assure Boquete.