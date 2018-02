Deux joueurs russes soupçonnés de dopage

1

AC

En Russie , le dopage ne semble décidément épargner personne.La FIFA a informé aujourd'hui que deux enquêtes sur des joueurs russes ont été ouvertes pour des soupçons de dopage. Le vice-Premier ministre russe Vitali Moutko a été mis au courant par la plus grande institution du football ce jeudi, après la révélation par l'agence AP d'une enquête sur l'international Ruslan Kambolov (28 ans, 2 sélections).L'attaquant du Rubin Kazan a joué pour la dernière fois en équipe nationale l'été dernier, lors d'un match amical face au Chili . Moutko précise toutefois que cette affaire n'est «» , et concerne uniquement le joueur et son club. L'autre enquête en cours concerne un ancien international U21, le défenseur Ivan Knyazev.Les tests d'urine risquent d'être fréquents en Russie cet été.