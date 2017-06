Deux joueurs de River Plate contrôlés positifs

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coach Gallardo a un peu chaud.Deux joueurs de River Plate ont été contrôlés positifs à l’hydrochlorothiazide, un diurétique utilisé par les sportifs pour deux raisons : obtenir une perte de poids rapide ou comme produit masquant pour échapper à un contrôle anti dopage. Une très mauvaise nouvelle pour l'image du club, mais aussi pour l'effectif de Marcelo Gallardo, puisque les deux joueurs en question, Lucas Martinez Quarta et Camilo Masada, pourraient êtres suspendus entre six mois et un an par la Conmebol. L’instance du football sud-américain qui a, par ailleurs, annoncé que d'autres joueurs vont prochainement êtres contrôlés, et sont donc possiblement sanctionnables.Pour la forme, l'entraineur desa réagi dans les colonnes du quotidien argentin: «. »Sale histoire.