Deux joueurs de Feyenoord se battent à l'entraînement

Scène de cour de récré aux Pays-Bas.Les résultats moyens de Feyenoord, quatrième et relégué à vingt points du PSV Eindhoven, ont apparemment des effets néfastes sur le moral de ses hommes. À quatre jours de l'importantissime rencontre face au leader, Steven Berghuis et Sven van Beek n'ont rien trouvé de plus malin que de se chamailler à l'entraînement à base d'empoignades et de coups de pied Patrice Evra -esques.L'intervention rapide de leurs coéquipiers a permis d'éviter à la scène de prendre une tournure encore plus grotesque.Du sous Barton-Dabo, en somme.