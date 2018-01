Deux joueurs de Boca Juniors accusés d'agression

19

La vida Boca.L'avenir d'Edwin Cardona et de Wilmar Barrios ne s'annonce pas super radieux dans les jours à venir. Les deux joueurs du club argentin de Boca Juniors sont accusés d'agression par deux jeunes femmes à la suite d'une soirée arrosée, et peuvent risquer gros.Dans la nuit de dimanche à lundi, par l'intermédiaire d'une connaissance, Cardona et Barrios ont organisé une soirée où ils ont invité deux danseuses. Après plusieurs verres descendus, ils décident alors de demander un « show » aux deux jeunes femmes, avec en prime un rapport sexuel à la clef. Devant leur refus et la volonté de quitter immédiatement l'appartement par la suite, les footballeurs auraient alors pété les plombs avec des insultes, des menaces. Barrios aurait même giflé l'une d'elles avant de les menacer avec un couteau.D'abord sur la défensive dans cette histoire, le club de Boca Juniors a commencé à prendre l'affaire au sérieux après l'écoute d'un enregistrement audio incriminant les deux internationaux colombiens. Cardona et Barrios n'ont d'ailleurs pas été convoqué pour le match face à Aldosivi cette nuit (2-2), et le club du président Angelici pense même à virer les deux joueurs en cas de condamnation.