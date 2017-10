Deux Dunkerquois en viennent aux mains pour tirer un penalty

LG

La bataille de Dunkerque s’offre un nouveauLors de la rencontre de gala de samedi, où Dunkerque recevait Rodez, le leader de National, les deux joueurs de Dunkerque n’ont rien trouvé de mieux à faire que de se battre pour un penalty. Alors que leur équipe est menée un but à zéro, Cédric Tuta et Marc Fachan en sont venus aux mains. Le premier a voulu gonfler ses statistiques, alors que le second avait été désigné tireur par leur entraîneur, Didier Santini.Résultat : Cédric Tuta (qui avait déjà raté un penalty cette saison) a fini par avoir le dernier mot, et a marqué un but qu’il a célébré seul sous les huées du stade, avant d’être sorti à la mi-temps. Marc Fachan (qui avait lui aussi raté un penalty plus tôt dans la saison), lui, avait auparavant balancé le cuir en touche, d’énervement. Les Nordistes ont ensuite pris deux pions en seconde période (score final : 1-3). «» , explique furieusement Santini dans les colonnes de. Son président, Jean-Pierre Scouarnec, abonde en qualifiant les joueurs d' «» .Au même titre que le Paris Saint-Germain, Dunkerque va devoir gérer les caprices de ses stars.