Deux championnes du monde rejoignent la campagne de Juan Mata

This goal needs a team like no other. #CommonGoal pic.twitter.com/ABxz3hEAXl — Alex Morgan (@alexmorgan13) 14 septembre 2017

Les deux joueuses américaines, Alex Morgan et Megan Rapinoe, ont annoncé qu'elles allaient participé à la campagne lancée par Juan Mata, le joueur de Manchester United . Leavait entrepris de reverser tous les mois 1% de son salaire à l'association. Le but de cette œuvre de charité étant de rendre le football plus accessible pour les populations les plus démunies.L'ex-Lyonnaise et la milieu de terrain de Seattle Reign, sacrées championnes du monde en 2015, vont donc se rallier au projet du joueur de la, qui compte déjà Mats Hummels parmi ses rangs.Rappelons que les salaires des footballeuses sont bien moins importants que ceux des footballeurs. 1% du salaire annuel de Carlos Tevez correspond à 100% de celui d' Alex Morgan, la joueuse la mieux payée du monde. Mais c'est un autre problème. Ce qui fait donc déjà pas mal de problèmes pour une seule époque.