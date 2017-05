Deux canaris pour une cage

Sérgio Conceição a sacrément secoué les Nantais depuis qu'il est arrivé, mais s'il y a un dossier sur lequel il semble être un peu flottant, c'est celui des gardiens. Il fait jouer Riou, sort Dupé du groupe pro, le rappelle quand Riou est blessé, remet Riou dans les cages, avant de le faire passer numéro deux... Bref, une politique compliquée à suivre qui commence à agacer en cette fin de saison.

La liberté de Sérgio

Dans le flou

Riou tape du poing

Par Alexandre Doskov

Une seule scène pour tout résumer. Si le 21 avril 2002 a été un jour compliqué pour la démocratie française, son successeur de 2017 a sonné comme un affront pour la liberté de la presse en Loire Atlantique. Le drame se joue dans la salle de presse du FC Nantes, du côté de la Jonelière. En acteur principal, le charismatique Sérgio Conceição, entraineur des Canaris, venu parler du match à venir contre Caen dans son anorak jaune aux couleurs du club. Face à lui, les journalistes des médias locaux. Pour les séparer, une simple table garnie de micros. Une fois assis, Conceição avait lourdement posé ses coudes dessus avant d'entamer : «Un mauvais signe. Le coach avait la tête des gens contrariés, s'était raclé la gorge, avant d'enchainer : «» Puis, comme un parrain qui demande à un capo de venir le rejoindre à table pour lui confier une mission un peu crade, le Portugais avait envoyé un coup de menton vers la responsable presse du FC Nantes : «» Une fois la surprise installée, Conceição s'était levé de sa chaise en se dirigeant vers la sortie.Les journalistes présents s'étaient bien plaints. L'un d'eux avait lancé un grandiloquent et désespéré : «» Et Conceição lui avait montré sa répartie : «» La courte discussion qui avait suivi n'avait rien changé, et Sérgio avait tourné les talons avant de laisser Dupé seul face à la meute. Dans le fond, Sérgio Conceição n'est qu'un gros nounours mal léché et dès la semaine suivante il s'était excusé en déclarant, toujours en conférence de presse : «Mais son sketch avait illustré le malaise qui entoure la situation des gardiens du FC Nantes depuis son arrivée, et le peu de lisibilité de sa politique. Lorsque Conceição a débarqué à la Beaujoire en décembre 2016, Nantes tutoyait les relégables mais Rémy Riou, indéboulonnable gardien de but des Canaris depuis cinq ans et capitaine, n'y était pas pour grande chose. Il était même l'une des rares sources de satisfaction de l'équipe, lui qui était l'un des grands espoirs de la fameuse génération 87 et qui s'était un peu perdu en début de carrière à cause de son manque de sérieux.Riou avait même toutes les raisons d'être confiant après l'arrivée de Conceição, puisque c'est Dupé qui en avait fait les frais en sortant carrément du groupe pro lors des premiers matchs sous le règne du Portugais. Le jeune Quentin Braat lui avait sifflé la place de numéro 2 en championnat, et même en Coupe, Conceição préférait aligner Riou alors que Dupé avait joué tous les matchs jusqu'alors. «» avait même tweeté Dupé avant un huitième de finale Coupe de la Ligue. «» se contentait de répondre, bourru, Conceição.La valse des rumeurs avait démarré, on croyait savoir que Conceição ne faisait pas confiance à Dupé à cause de sa "petite" taille -1m86-, ou qu'il y avait eu un problème de comportement, et le jeune portier formé au club se contentait de ronger son frein en jouant en CFA. Mais le vent tourne avec la blessure de Riou fin décembre. Dupé est propulsé numéro un du jour au lendemain, enchaine les matchs, retrouve sa place sur le banc au moment du retour de Riou, avant de repasser subitement numéro 1 en mars alors que Riou n'est pas blessé. «» jure-t-il. Pour son premier match en tant que titulaire avec Riou sur le banc, Dupé prend quatre buts contre Monaco, mais Conceição lui maintient sa confiance. Depuis, Dupé a démarré tous les matchs de Nantes comme titulaire.Forcément, la presse était en droit de se poser des questions sur la disgrâce de Riou, d'où la salve de questions à laquelle il a eu droit lorsqu'il s'est présenté en conférence de presse le 21 avril dernier, et qui n'a pas plu à Conceição. Pourtant, Riou avait été parfait et n'avait rien dit de compromettant, se contentant de lâcher des banalités du style «» alors qu'en mars, Dupé avait été un peu plus rentre dedans en déclarant «» Plus récemment, Riou s'est permis de lâcher un peu plus ses coups dans une interview accordée début mai à, dans laquelle il avertit : «Et alors que les mauvais résultats de Nantes en début de saison ne pouvaient pas être imputés à Riou, dans le sens inverse, la bonne santé des Canaris ces derniers mois n'est pas forcément à mettre au crédit de Maxime Dupé, correct mais loin d'être éblouissant depuis qu'il est titulaire. Mais que Riou et Dupé se gardent d'aller demander des explications à leur coach, il serait capable de les embrouiller et de quitter la pièce en claquant la porte.