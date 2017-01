Deulofeu prêté au Milan AC

0

MB

Le jeu de la toupie.Alors qu' Everton avait dans un premier temps refusé de céder son attaquant espagnol Gerard Deulofeu , le Milan AC vient d'annoncer dans la soirée qu'un accord avait été trouvé pour un prêt de six mois. Plus tôt dans la semaine, Ronald Koeman avait expliqué avoir discuté avec Deulofeu pour trouver une solution, tout en laissant la porte ouverte à un départ. Ces derniers jours, l' Ajax Amsterdam et Middlesbrough étaient également venus se renseigner au sujet du joueur formé au Barça Cette saison, Deulofeu n'a joué que onze rencontres de championnat et n'a été titularisé qu'à quatre reprises par Koeman.Dur pour un mec qui était comparé il n'y a pas si longtemps à Stanley Matthews