Deulofeu prêté à Watford

[BREAKING NEWS] @gerardeulofeu moves on loan to Watford until the end of the season. More info https://t.co/o0GudNtNDg — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 janvier 2018

LMC

Ça s'en va et ça revient.De retour au FC Barcelone pour prouver qu'il pouvait s'imposer dans un club formateur dans lequel il n'avait pas percé il y a quelques années, Gerard Deulofeu est gentiment en train de déchanter. Six mois après son come-back en Catalogne, le milieu offensif va faire l'objet d'un prêt de six mois à Watford Mis au placard par le Barça , l'international espagnol de 23 ans (4 sélections) va connaître le quatrième prêt de sa carrière après des expériences à Everton , au FC Séville et à l' AC Milan Si l'ambition et de s'inspirer de la carrière de Bojan , c'est très bien joué.