Deschamps prolonge jusqu'en 2020

L'officialisation était attendue depuis plusieurs semaines.Ce mardi, lors d'une conférence de presse, le boss de la FFF Noël Le Graët a annoncé la prolongation du contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2020. Le sélectionneur hérite de deux années supplémentaires avec le groupe France. Arrivé à la tête de l'équipe en juillet 2012, Deschamps a emmené lesen quarts de finale de la Coupe du monde 2014 et en finale de l'Euro 2016 en France.Malgré une qualification pour le Mondial russe de 2018, le champion du monde 98 essuie de plus en plus de critiques sur le jeu proposé par son équipe ainsi que sur certains de ses choix. Qu'importe, puisque le technicien de 49 ans bénéficie donc toujours de la confiance de la fédération.Cette prolongation fera des déçus du côté des fans de Karim Benzema . Et des heureux chez ceux de Moussa Sissoko