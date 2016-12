Deschamps prend une nouvelle fois la défense de Patrice Évra

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une relation de longue date.Alors qu'il évoluait en division 2 à l'OGC Nice, Patrice Évra a rejoint lors de l'été 2002 la Ligue 1 et l'AS Monaco alors entraîné par... Didier Deschamps . Une deuxième place en championnat et une finale de Ligue des champions plus tard, et le natif des Ulis quitte le Rocher, en même temps que la Desch', pour rejoindre Manchester United.Plus tard, en 2012, lorsque Didier Deschamps devient sélectionneur de l'équipe de France, il fait confiance à Patrice Évra, pourtant critiqué pour son attitude lors de la grève de Knysna. Mieux, le champion du monde 98 continue de faire confiance à son joueur après que ce dernier a insulté quelques consultants reconnus Dans une interview accordée à, le sélectionneur des Bleus revient sur cet épisode et prend à nouveau la défense de Tonton Pat' : «"C'est bien ce que tu as fait." (...)"vendrait père et mère pour être en équipe de France".Rire de tout, mais pas avec tout le monde.