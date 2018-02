Deschamps pense à Bouna Sarr pour le Mondial

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pascal Chimbouna ?Repositionné latéral droit par Rudi Garcia avec succès, Bouna Sarr suscite l'admiration bien au delà de son club. Selon les informations de, Sarr a même tapé dans l'oeil de Didier Deschamps Derrière Djibril Sidibé qui semble intouchable, le quotidien explique dans son édition du jour que le Franco-Guinéen a une carte à jouer même s'il n'est pas indiscutable à l'OM. Il part néanmoins d'assez loin dans la hiérarchie, puisque Pavard ou encore Corchia et Jallet comptent plusieurs sélections et plus d'expérience à ce poste.Si Bouna Sarr a refusé les avances de la Guinée dernièrement, il avait dit oui à la sélection en 2013, convoqué à la CAN 2015 (il n'y était pas allé) et possède aussi un passeport sénégalais. On n'est donc pas passé loin d'une nouvelle affaire Koulibaly.