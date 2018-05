Deschamps : « On a vraiment fait de bonnes choses »

Quelques minutes après la victoire de l'équipe de France face à l'Irlande (2-0), Didier Deschamps s'est montré satisfait du boulot de sa troupe, moins de celui de Jupiter.

MB, au Stade de France

Toutes, ça serait peut-être un peu exagéré, mais on a eu une très bonne maîtrise tout au long de la rencontre. On a beaucoup fait courir cette équipe d'Irlande, elle a logiquement craqué avant la mi-temps, mais sur le plan des intentions, des mouvements, de la disponibilité des joueurs, on a vraiment fait de bonnes choses.C’est deux cas différents : Djibril avait déjà repris, fait presque un match complet avec son club. Il a été tranquille, serein, appliqué. Benjamin, c’était nouveau de commencer un match pour lui, et sur son premier ballon, ça a été compliqué, parce qu'il fallait qu'il prenne la température de la rencontre. Ses soixante minutes ont été bonnes et constituent une bonne étape pour lui.Ils le savent... De la complémentarité dans les déplacements, des courses croisées, du mouvement. Ils n'ont pas de positions fixes, mais ils savent aussi ce que j'attends d'eux par rapport à l’équilibre de l’équipe. Ce soir, ils l'ont bien fait.Il est dans la créativité. Kylian est comme ça et évidemment, l'idéal, c'est qu'il associe l'efficacité à son jeu. Il est déjà efficace dans le jeu, il crée beaucoup de décalages et tente beaucoup de choses. Je ne veux pas le freiner, il est heureux, ça se voit et je n'ai pas envie de l'épurer.C'était compliqué, forcément, surtout dans le dernier quart d’heure lors duquel le ballon avait du mal à rouler. On a dû s’adapter, les Irlandais aussi. C’est dommage, même pour les spectateurs.Olivier est là pour ça et avec ce trente-et-unième but en équipe de France , il fait partie d’un cercle fermé maintenant. Il est trop souvent injustement critiqué, mais il est précieux dans son style.Nabil a été très bon dans son registre, avec une bonne condition athlétique. S'il est dans les 23, ce n'est pas juste pour faire le nombre. Pour Corentin, c'est pareil. C'est bien pour lui, pour l'équipe, j'aurai des choix à faire et il a encore confirmé qu'on pouvait compter sur lui.