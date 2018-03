Deschamps, giboulée à digérer

Séchée au Stade de France pour la première fois depuis un an, l'équipe de France s'est complètement disloquée au bout d'une demi-heure de jeu vendredi soir face à la Colombie. Une situation difficilement compréhensible et acceptable par les joueurs eux-mêmes et encore plus pour Didier Deschamps, qui a fait du caractère de ses équipes le levier de ses succès. Petite leçon à retenir.

Coup de la panne

Approche et compréhension

« On n'a pas été capable de rivaliser »

Par Maxime Brigand, au Stade de France

» Un instant rare, précieux, qu’il faudra conserver à température ambiante jusqu’à l’heure de sortir en short sur le paillasson du stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, mardi soir. Vendredi, dans un couloir de Saint-Denis, Hugo Lloris n’a pas contredit le message d’ensemble. Il a simplement raconté autre chose : «» Depuis que Didier Deschamps lui a enfilé le brassard au biceps, Lloris sait que sa mission est la suivante : garantir l’équilibre, veiller par la fenêtre du groupe sur le monde extérieur et ce n’est pas pour rien que jeudi soir encore, c’est lui qui était venu verser de l’eau froide sur une conférence de presse d’avant-match sans consistence. Parce qu’il a tout connu, qu’il a vu l’équipe de France glisser sur un signal sinusoïdal émis en permanence depuis une première sélection grattée il y a un peu moins de dix ans et qu’il a souvent dû, aussi, assumer les galères en solitaire. Alors, sur l’échelle Lloris, sa sortie après la défaite face à la Colombie (2-3) , alors que les Bleus n’avaient plus encaissé trois buts dans une rencontre depuis le 7 juin 2015 -face à la Belgique (3-4)- et plus perdu à domicile depuis la leçon reçue face à l’Espagne (0-2) en mars 2017, a un poids.Au même moment, dans l’auditorium du Stade de France, la tronche touchée comme rarement, Didier Deschamps a également décidé de ne pas se planquer : cette défaite n’était pas prévue et interroge, forcément. «» En cause : un scénario qui a vu l’équipe de France danser sans trébucher pendant la première demi-heure, inscrire deux buts en vingt-six minutes, dont un second collectivement somptueux finalement planté par Thomas Lemar , puis s’éteindre. Brutalement. Deschamps toujours : «» Lloris, lui, a conseillé au sélectionneur de sortir la tête du sable. «» Elle, alors qu’on a progressivement vu l’ensemble imploser, Kylian Mbappé toujours plus s’enfermer dans ses quêtes solitaires et surtout le bloc se séparer totalement.Un arrêt sur image pour preuve : peu après l’heure de jeu, Hugo Lloris a relancé au pied vers un Raphaël Varane dont le costume de patron a été décroché le temps d’une soirée et qui a ensuite vu N’Golo Kanté -par ailleurs excellent tout le match- perdre le ballon face au manque de possibilitées dans l’amorce d’une quelconque phase de sortie de balle. Sur la suite de l’action, Radamel Falcao a repositionné la Colombie à hauteur des Bleus. Après la rencontre, Deschamps a alors pointé un quatuor offensif soudain moins disponible une fois la première demi-heure de jeu passée, Lemar ne décrochant d’ailleurs quasiment plus et Griezmann devenant introuvable, et évoquant une «» identique au premier acte mais inutile. Des tribunes, la bascule a semblé brutale car facilement perceptible, surtout lorsque la paire Varane-Umtiti prend la marée. Ainsi, bravo à la Colombie, venue en France avec l’envie de «» selon les mots de José Pékerman, homme venu en démonstration universitaire après la rencontre. Le professeur avait de quoi : vendredi, son équipe a été rapidement trempée mais a su se redresser avec humilité et adaptation tactique. Pékerman : «Réponse : le sélectionneur français a simplement perdu tous ses repères en l’espace d’un instant. Tant que le succès le tient, tout roule, mais une fois que la défaite s’invite, on découvre autre chose. Vendredi soir, on a retrouvé le Didier Deschamps embarassé vu à Solna en juin 2017, où l’équipe de France s’était faite sécher sur le gong par la Suède (1-2). Dans la foulée, il avait expliqué que rien ne pouvait l’inquiéter. Cette fois, il a ouvert une porte : si le caractère lâche, tout s’effondre, et les Bleus avaient déjà été rattrapés à la dernière seconde en Allemagne (2-2) mi-novembre. Alors, il tente de convaincre : «» Aux côtés de Lloris, Olivier Giroud, buteur pour la trentième fois de sa vie internationale contre les Colombiens, a tenté d’attraper le levier : «» Et de mieux grandir, aussi. Là, le capitaine du navire a trouvé une réponse à ses nombreuses questions : «» Le brumisateur passé, cap sur Saint-Pétersbourg. Où ce sera déjà le retour des attentes.