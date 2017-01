Deschamps applaudit Zidane

0

FC

Un an.Un an que Zinédine Zidane a posé ses fesses sur le banc du Real Madrid. Un an qu'il les lève pour célébrer une victoire, un but, un trophée ou un record.Vainqueur de la dernière Ligue des champions et de la Coupe du monde des clubs, leader de Liga, l'entraîneur français a connu une année 2016 quasiment parfaite. Du coup, Didier Deschamps ne peut que le féliciter. «, a commencé le sélectionneur des Bleus dansEt il a gagné des titres en 2016, lui.