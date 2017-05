Descente de police pendant un match aux Pays-Bas

163

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oubliez tous vos clichés sur le pays des polders.Ce jeudi, la rencontre entre Twente et le PSV (2-2) a tourné à l'émeute après que la police a investi une partie des tribunes du stade Grolsch Veste. Selon les informations de la télévision nationale NOS, cette descente s'inscrivait dans le cadre d'une vaste opération anti-drogue opérée dans la ville d'Enschede, lieu de résidence du club de Twente.Avant l'intervention au stade, un local de supporters ainsi que trois maisons environnantes avaient également été perquisitionnés. Ce qui a échauffé les esprits puisque des incidents ont éclaté après la rencontre entre des fans et la police. Un agent à cheval a même été arraché à sa monture. Les forces de l'ordre ont lancé une enquête pour faits de violence et dégradation de biens.Sur le terrain en revanche, personne ne descend au classement.