Des Verts en mode derby

Aussi convaincant que la semaine dernière contre Lyon, Saint-Étienne a totalement dominé Lorient. Et n'a eu besoin que de vingt minutes pour tuer le match. L'ASSE n'est plus qu'à une petite unité de son rival lyonnais.

Saint-Étienne 4-0 Lorient

Deux buts pour le prix d'un

Objectif OL pour Sainté

Un premier but en début de rencontre. Un second quelques minutes plus tard. Une première mi-temps maîtrisée. Une deuxième sérieuse. Une grosse ambiance, digne de Geoffroy-Guichard. Des Stéphanois qui le méritent. Un excellent Romain Hamouma . Un bon Kévin Monnet-Paquet. Une détermination verte au-dessus de la moyenne. Et des adversaires totalement perdus. Le tout pour une victoire dominicale qui laisse espérer une fin de saison excitante. Non, il ne s'agit pas du derby ASSE Lyon . Mais une semaine après avoir vaincu l'éternel rival, Saint-Étienne a remis le couvert en s'offrant un scénario identique face à Lorient et en montrant un visage très agréable. À la hauteur, en tout cas, de ce qu'attendent ses supporters.Est-ce le grand jour pour Lorient ? Avec une victoire, les Merlus peuvent enfin rattraper le wagon du maintien et commencer leur sprint final. Mais il n'est jamais aisé d'imposer sa loi dans le chaudron. Surtout qu'en ce moment, les Verts sont en forme. Ces derniers le prouvent avec une grosse entame de match. Résultat : de plus en plus dominés, les Bretons craquent une première fois, sur un centre repris par Perrin en position d'avant-centre (troisième but du défenseur cette saison). Sur le coup, Lecomte écarte les bras de dépit avant même que le cuir ne soit rentré, alors qu'il y avait peut-être moyen de s'arracher pour réussir le sauvetage. Pas franchement l'attitude adaptée pour un capitaine. 180 secondes plus tard, sa défense se noie et dévie dans ses propres filets une frappe de Veretout. Vu la réussite et l'envie des Stéphanois, additionnés aux difficultés des visiteurs sur les ailes, le constat est donc clair : le match es déjà plié. Alors que le chronomètre vient à peine de dépasser la vingtième minute.Casoni semble y croire tout de même encore un peu, puisqu'il décide de faire rentrer Waris à la pause. De leur côté, Jeannot et Théophile-Catherine perdent un peu de sang après un duel aérien tête contre tête plus sévère qu'il paraît. Niveau football, rien ne change : les Verts ne laissent rien passer, récupèrent haut et profitent parfaitement des nombreuses erreurs adverses en se créant pléthore d'occasions. Sur l'une d'elles, Hamouma décoche un beau tir qui termine sa course dans les filets de Lecomte. 3-0, la défaite devient raclée pour Lorient . Encore plus après le but gag de Jorginho . Et la lanterne rouge gâche une bonne opportunité de lâcher la dernière place. Pendant ce temps-là, Sainté continue sa remontée et se rapproche de la quatrième place. À un petit point de l'Olympique lyonnais...