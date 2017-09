Des ultras de Zürich attaquent un train

LG

Western spaghetti à l’emmental suisse.Samedi soir, après la défaite du FC Zürich à Bâle (1-0, but de Dimitri Oberlin ), les supporters zurichois rentrant chez eux par un train spécialement affrété ont eu la mauvaise surprise de se faire attaquer par des ultras du club. La police a prévenu dans un communiqué ce dimanche qu’aucun blessé n’était à déplorer, mais que le train spécial, des véhicules dans les alentours et des vitrines ont été abîmés, d’aprèsÊtre déçu après une défaite, cela s’entend. Surtout quand le FC Zürich perd l’occasion de revenir sur les leaders des Young Boys de Berne. Mais de là à faire arrêter le train pour le caillasser et forcer des centaines de supporters à quitter le convoi...Quand la Suisse essaie de lutter contre les clichés du pays pacifiste...