Des ultras brêmois se mobilisent pour le don d'organes

Le moins qu'on puisse dire des ultras du groupe l'Intesa Verde, c'est qu'ils ont du cœur.Ce samedi face à Dortmund , ils proposeront aux fans de la tribune Est du Weserstadion autre chose que de boire des bières, manger des saucisses grillées et compulser des fanzines. Dans leur local, il sera possible de remplir des formulaires pour devenir donneur d'organe. Une action prise au hasard ? Tout le contraire.Cette mobilisation est à mettre en lien avec l'histoire d'un ancien joueur du Werder , Ivan Klasnić. Passé par la maison verte entre 2001 et 2008, il est l'un des artisans du doublé coupe-championnat de 2004. Autant dire qu'il a laissé une bonne image dans la cité hanséatique. Mais en 2007, il subit une double transplantation rénale. Si la première échoue, la seconde lui permet de prolonger sa carrière jusqu'en 2013 (avec un passage au FC Nantes entre 2008 et 2010).Après une nouvelle rechute, Klasnić est aujourd'hui dans l'attente d'une troisième greffe. L'ex-international croate se trouve entre la vie et la mort. Ce week-end, l'Intesa Verde lui apportera son soutien à travers la tenue d'un stand d'information et le déploiement de banderoles pendant la rencontre.Une belle manière de rappeler que la thématique du don d'organes touche toute la société. Y compris, comme le rappelle le groupe, plusieurs supporters qui, chaque week-end, viennent oublier le temps d'un match, leur galère hebdomadaire pour simplement survivre.