Des tombes au couleurs du FC Bâle

Certains supporters en avaient fait la demande, voilà qui est fait. Après le Bundestag avec Schalke 04 et Hambourg, c'est le Parlement suisse qui a autorisé la demande de «» aux couleurs rouge et bleu, à l'effigie du FC Bâle Les fans despourront donc suivre leur club après leur mort. Pour l'heure, la plupart des supporters du FCB ne semblent toutefois pas prêts à envisager la chose. «» , a déclaré àun porte-parole des groupes d'ultras du club bâlois.N'empêche, après cette information, on peut mourir tranquille.