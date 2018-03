Des techniciens belges oublient les câbles de la VAR

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si la Belgique n'existait pas, il faudrait l'inventer.La phase classique du championnat de Belgique touche à sa fin, avec notamment un match de la plus haute importance entre la lanterne rouge Eupen et Mouscron. Les Eupenois, entraînés par Claude Makélélé, doivent impérativement s'imposer pour espérer se maintenir en première division. Vu l'importance de la rencontre, l'Union belge a donc décidé d'installer la VAR, utilisée à la carte chez nos voisins outre-Quiévrain. Mais à une heure du coup d'envoi, c'est la catastrophe : les techniciens en charge de la vidéo ont emporté les mauvais câbles. Une maladresse qui remet complètement en question l'utilisation de l'assistance vidéo pour les arbitres. Après une heure de recherche et de moquerie sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'une solution ait été trouvée à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre.On promet d'arrêter de rire des Belges quand ils arrêteront d'être drôles.