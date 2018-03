Des supporters parisiens allument pétards et fumigènes sous l'hôtel du Real

Un groupe de supporters parisiens a commis quelques incidents cette nuit sous l’hôtel des joueurs du Real Madrid à l’aide de mortiers, pétards et fumigènes... [via @PSGsociety] pic.twitter.com/2w5ujazPLZ — Instant Foot (@lnstantFoot) March 6, 2018

Pour certains, le match a déjà commencé.C'est la dernière ligne droite avant la rencontre tant attendue ce mardi soir entre le Paris Saint-Germain et l'ogre madrilène en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Zinédine Zidane et ses joueurs ont passé la nuit dans la ville lumière, mais auraient probablement préféré dormir dans le noir.De fait, des supporters parisiens se sont pointés vers 1h30 du matin au pied de l'Hôtel du Collectionneur, dans le 8arrondissement de Paris, où dormaient lespour y balancer des pétards et y craquer des fumigènes afin de les empêcher de se reposer avant le match du lendemain.Deuxième manche à 14h pour perturber la sieste.