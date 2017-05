Des supporters niçois à Marseille malgré l'interdiction

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les ultras niçois ne lâchent pas l'affaire.La préfecture des Bouches-du-Rhône a interdit il y a quelques jours le déplacement des supporters niçois dimanche au Stade Vélodrome pour la rencontre entre l'OM et l'OGCN. Le groupe ultra La Populaire Sud Nice (PSN) a déposé cette semaine un recours auprès du tribunal administratif pour «» .La PSN n'a pas obtenu de gain de cause, mais a tout de même publié un communiqué invitant les supporters niçois à se rendre dans la ville de Marseille dimanche : «Ni ultras, ni ferveur et sans saveur, la Ligue 1 Conforama.