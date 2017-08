Des supporters du Zénith se déguisent en personnages de GOT

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

à Saint-Pétersbourg.En marge du match entre le Zénith Saint-Pétersbourg et Rostov pour le compte de la huitième journée du championnat russe, quelques supporters locaux ne sont pas venus avec des tenues habituelles. Pas de maillot du club à l'horizon, mais bien les tuniques des personnages de la célèbre série américaine. Au milieu des fumis et des drapeaux, on a donc pu apercevoir les clones de Jon Snow, Sansa ou encore Arya Stark.Normal, quand on a un dirigeant aussi démocratique que Cersei Lannister.