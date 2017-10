Des supporters de Leipzig invités à Dortmund

JD

Entaché par de violents incidents dirigés contre le parcage du RB Leipzig la saison dernière, le Borussia Dortmund, qui reçoit le club saxon ce week-end, a décidé de faire un geste fort pour faire amende honorable. Les victimes ayant déposé plainte au moment des faits se verront donc offrir une place pour le match, ainsi qu'une nuit d'hôtel et une visite au musée du football de la ville. Elles seront également reçues par le maire de Dortmund, Ullrich Sierau.Néanmoins, pour des raisons de sécurité, le parcage a été réduit de 8000 à 3000 places en comparaison au mois de février dernier. Et l'atmosphère risquera de rester tout aussi électrique puisque l'association des groupes ultras de laont annoncé une marche unitaire avant le match, pour protester contre l'entreprise Red Bull et sa vision commerciale du football.Après tout, ce sont dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes.