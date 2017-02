Des supporters de Braga lancent un poulet sur le terrain

0

Black cock invaded the pitch in Braga-Estoril game. Braga player proceeds to grab it, then gives the cock to the st… pic.twitter.com/7ZSLJPMz6J — Soccardo (@SoccardoGame) 7 février 2017

JD

On n'est jamais trop prudent.Il paraît qu'au Portugal , les volatiles noirs agissent comme des porte-bonheurs. Le bilan actuel du Sporting Braga est en demi-teinte et malgré une honnête place de quatrième en Liga Nos, le club s'est fait éliminer la semaine dernière en demi-finale de la coupe de la Ligue par le modeste Moreirense. Pas top pour la confiance.Du coup ce lundi, dans le match qui opposait leur équipe à Estoril, les supporters desn'ont voulu prendre aucun risque et on tout simplement lancé un poulet noir sur la pelouse pour leur porter chance. Si le geste peut faire sourire, il a surtout provoqué l'interruption de la partie, le temps que l'attaquant Pedro Santos se saisisse de l'animal et le confie à un steward.L'opération est un échec. Braga et Estoril se sont quitté sur un triste 1-1, qui ne change rien à la situation des deux équipes. Par le passé, les supporters du Sporting avaient déjà tenté le coup contre Porto, mais là encore, la victoire n'avait pas été au rendez-vous et Braga s'était incliné 1-0.Dans les deux cas, aucune nouvelle du poulet.