Des spectateurs payés pour remplir les stades du Qatar

2

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Visiblement, on ne sait plus trop où mettre l’argent au Qatar.Pays organisateur du Mondial 2022, le Qatar voit d’un mauvais œil la faible affluence de ses stades lors des matchs de championnat national. La Qatar Stars League n’attirant que cinq mille supporters en moyenne, certains clubs en viennent donc à s’offrir des supporters, pour la plupart étrangers. Al-Ryyan, actuel troisième du championnat et huit fois champion national, s’adonne ainsi à cette technique. «, confirme pourAbdel Rahman, un « supporter » d’Al-Rayyan.Ils pourraient aussi avoir envie de voir un match de foot.