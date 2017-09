Des rituels taoïstes pour relancer l'équipe

LG

Quand on ne croit plus en ses propres joueurs…Le Henan Jianye est un peu en galère cette saison en Super Ligue Chinoise : seulement 12sur 16, le club commence à sentir revenir ses concurrents directs au maintien. L’angoisse devait commencer à être vraiment importante, puisque des moines taoïstes, visiblement très fans du club, se sont adonnés à des rituels et appels à dieux sur le terrain, il y a de cela quinze jours. Dans les faits, les moines ont brûlé de l’encens sur un autel orné de draps jaunes, sur lesquels étaient écrits les mots : «» .La fédération chinoise s’est donc saisie de l’affaire ce mardi, pour «» , bien que les dirigeants du club aient démenti avoir été à l’initiative de ce projet. Toujours est-il que le club a mis fin à une disette de victoires de huit matchs, en emportant la rencontre face au Shanghaï Shenhua de Carlos Tévez (2-1).