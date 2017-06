Des primes record en Premier League

AH

Jackpot pour les clubs anglais.Le nouveau contrat de droits TV de la Premier League à 2,7 milliards d'euros est entré en vigueur cette saison. Un montant hors norme source de primes de fin de saison records pour les clubs d'outre-manche.Chelsea, champion en titre, a reçu 172 millions d'euros, soit 70 de plus que le champion de l'an passé Leicester. Mais avec leur douzième place cette saison, lesne sont pas à plaindre puisqu'ils ont perçu 133,5 millions d'euros, soit 27 de plus que l'an passé, en étant onze places plus bas au classement. Si les membres du Big Four ont la part belle, plus de 165 millions d'euros pour Tottenham, City et Liverpool, ces primes inondent toute la Premier League. Ainsi, la lanterne rouge, Sunderland, a touché 106 millions. À titre de comparaison, les champions monégasques ont cette saison reçu 60 millions...De quoi offrir 20 millions à Metz pour Diabaté.