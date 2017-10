Des nouvelles de Kolbeinn Sigþórsson

JB

Halloween approche et les fantômes réapparaissent.Quasiment disparu des radars depuis l'hiver dernier et la fin prématurée de son prêt à Galatasaray, Kolbeinn Sigþórsson a repointé le bout de son nez, hier à Nantes. Sur demande de la médecine du travail, le fragile Islandais a couru à la Jonelière pour faire constater l'état de son genou, rapporte. Il serait resté à l'écart du groupe, et devrait voir son arrêt de travail prolongé, quatre mois après une énième opération., a déclaré le directeur général du FCN, Franck Kita, dans les colonnes de» Miné par les blessures depuis plus d'un an, le Sig n'a plus disputé de match officiel depuis une défaite des Canaris à Bordeaux, fin août 2016.Et le FC Nantes est troisième de Ligue 1 avec Emiliano Sala en seul goleador. Quelle vie.