Des matchs de Premier League à 11h30 ?

D'après les informations du, les instances dirigeantes du championnat anglais réfléchissent sérieusement à l'idée de programmer des matchs à 11h30 à partir de la saison 2019-2020. Une volonté de se caler sur les pics d'audience de ce marché florissant qu'est l'Asie.Ainsi, pour le prochain appel d'offres des droits télé étrangers qui aura lieu fin 2018, un package de 22 affiches programmées le matin est donc à l'étude. Néanmoins, si cette hypothèse se confirme, il s'agit d'une très mauvaise nouvelle pour les supporters des clubs concernés, pour qui les déplacements seront donc plus compliqués.Cela pourrait également creuser un peu plus le gouffre entre les équipes de tête et le reste du championnat. Aujourd'hui, les droits télévisés étrangers sont répartis de manière égale. Or, avec ce changement, ce seront les formations qui auront disputé le plus de matchs à 11h30 qui toucheront le plus d'argent.