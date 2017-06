Des matchs de C1 sur Facebook

HL

Le rêve pour les Américains.Aux États-Unis, les amoureux du soccer n'auront même plus besoin de faire appel au streaming pour voir gratuitement les matchs de Ligue des champions. Facebook va ainsi diffuser pour les internautes américains plusieurs rencontres du prochain exercice de la C1. Deux matchs des phases de groupes, quatre huitièmes de finale et les quatre quarts seront disponibles sur le réseau social.En fait, il s'agit de la chaîne Fox Sports qui retransmettra le match sur sa page FB. En vertu d'un accord entre les deux parties, les images seront produites par les réalisateurs de Fox mais l'accès à ces dernières seront uniquement réservés aux utilisateurs basés aux États-Unis.Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir le droit de contempler les premiers pas en C1 de Mickaël Le Bihan et Pierre Lees Melou...