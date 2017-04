Des maillots de MLS en plastique recyclé

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jouer au football, c'est bien. Le faire en sauvant la planète, c'est mieux.Quatre équipes de MLS, et pas n"importe lesquelles - les Los Angeles Galaxy, Orlando City, New York City et les Seattle Sounders - vont s'offrir une opération sympathique et écolo ce weekend pour fêter la Journée mondiale de la Terre, en jouant avec des maillots faits de plastique recyclé. C'est Adidas qui a eu cette idée innovante, et qui va donc fournir les fameuses tuniques. Et la MLS veut mettre le paquet sur le sujet puisque plusieurs autres opérations de communication autour de la Journée mondiale de la Terre seront organisées tout au long du weekend.En tout cas, on est sur que même s'il jouait avec un sac plastique floqué «» autour du corps, Andrea Pirlo aurait quand même une classe folle.