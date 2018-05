Des joueurs du Sporting Portugal agressés à l'entraînement

1

Jorge Jesus e jogadores agredidos na Academia do Sporting1/3 pic.twitter.com/LWdAMKuYda — ◢ ◤Pedro Sousa◢ ◤ (@SiliconChip) 15 mai 2018

"Terreur", "Le jour le plus noir de l'histoire du #Sporting"... pic.twitter.com/yflJbjQLLO — Nicolas Vilas (@nicolas_vilas) 16 mai 2018

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tristes images.Des individus cagoulés ont agressé des joueurs et le staff technique du Sporting Portugal ce mardi, après avoir envahi et saccagé le centre d'entraînement. Mécontents des résultats en dents de scie de leur équipe, ces supporters se sont introduits dans l'académie du club, située dans la banlieue de Lisbonne, pour perturber la séance quotidienne d'entraînement. Leur expédition punitive aura duré un quart d'heure, durant lequel ces fans ont forcé la sécurité des installations. Dans leur élan, ils ont détruit le vestiaire et malmené le personnel du club. D'après la presse portugaise, l’attaquant néerlandais Bas Dost et l’Argentin Marcos Acuna figurent parmi les blessés. Jorge Jesus, coach du Sporting, aurait quant à lui aussi été touché à la tête.Le club lisboète s'est empressé de condamner «» . Le club a aussi fait savoir qu'il ne pouvait «» . Le club a ajouté qu'il exigerait des sanctions contre ces individus.Jean- Michel Aulas, on va tout casser et pas que chez toi.