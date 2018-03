Des hooligans du PAOK envahissent un plateau télé

AC

Envahir un plateau pour faire passer un message en direct à la télé, c'est possible en Grèce C'est l'idée qu'ont eue une quarantaine de supporters se revendiquant du PAOK Salonique ce mardi. Une intrusion motivée par la décision de la Super League d'infliger un retrait de trois points, une amende de 45 000 euros et deux matchs à huis clos au club à la suite de l'arrêt de la rencontre entre le PAOK et l' Olympiakos durant laquelle l'entraîneur des visiteurs, un certain Óscar García, a été touché au visage par un projectile.La chaîne ERT 3, prise en otage, a condamné cette intervention inattendue : «» À noter qu'après cette intervention, les hooligans présents sont repartis sans être inquiétés.Mais que fait la police ?