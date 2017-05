Des Grenats loin du rouge

Maintenu tranquillement avant la dernière ligne droite alors qu’on lui promettait l’enfer en début d’exercice, le FC Metz a parfaitement géré son retour dans l’élite. En corrigeant les erreurs du passé avec un recrutement intelligent, malgré un budget limité et une défense catastrophique.

1

La cible expérience

Réparer la défense, pas l'ascenseur

Par Florian Cadu

Propos de Sylvain Marchal recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les dirigeants ont annoncé la nouvelle, déjà dans les tuyaux depuis quelques jours, le vendredi 19 mai dernier : les contrats de Philippe Hinschberger et de son adjoint, qui arrivaient à terme, ont été prolongés. Et faire signer un nouveau bail à son entraîneur, c’est souvent bon signe pour un club. Surtout quand cela arrive avant même la fin du championnat. Officiellement maintenu depuis la trente-sixième journée, le FC Metz a donc opté pour la continuité. Comment aurait-il pu en être autrement ? Quatorzième de Ligue 1 un an après l’avoir retrouvée, le promu a parfaitement débuté sa mission «» . Car le spécialiste des montées-descentes souhaite désormais «» selon Sylvain Marchal , éducateur au centre de formation qui fait évidemment partie du projet.Mais avant de parler du futur, il convient d’observer le passé proche. Celui qui a vu les Grenats maîtriser discrètement et efficacement leur retour en première division. «» , apprécie modestement l’ancien de la maison. Alors, quelle a été la recette choisie par les cuistots messins pour éviter d’observer des quiches lorraines indigestes sur le terrain ? «, répond celui qui a commencé et fini sa carrière à Metz.» Pourtant, avec trente millions d’euros dans les caisses, le quinzième budget de L1 n’a que peu de marge de manœuvre. L’erreur est donc quasi interdite lors des mercatos d’été ou d’hiver. Comme le SCO d’Angers, encore moins riche et qui opte depuis plusieurs années pour la dalle de jeunes pousses cachées en National ou en Ligue 2. «, rappelle Marchal.Contrairement à Alou Diarra ou Christophe Mandanne qui n’ont pas réussi à guider Nancy, tombé dans l’échelon inférieur, Yann Jouffre (vingt matchs, quatre buts), Milan Biševac (21 matchs), Mevlüt Erdinç (24 matchs, six buts) et Cheikh Diabaté (quatorze matchs, huit buts) ont ainsi permis au club de bien démarrer avec quatre victoires en sept journées (même si Diabaté n’est arrivé qu’en janvier), montant même sur le podium au terme de la quatrième, et de ne pas trop flipper en regardant la zone rouge. Cet ajout d’expérience a également beaucoup apporté lors des périodes plus sensibles et des instants-clés. Marchal : «» Résultat : à domicile, les Graoullys ont obtenu de bons résultats quand ils ont accueilli des concurrents directs (cinq victoires et deux nuls face à Nancy, Dijon, Montpellier, Angers, Bastia, Caen et Lorient) et n’ont perdu qu’à une seule reprise plus de deux fois d’affilée, malgré des raclées mangées à Lyon (5-0), à Nancy (4-0), à Lorient (5-1) ou contre Monaco (0-7 à l’aller, 5-0 au retour). Fondamental quand on sait comme il est difficile de se sortir d’une mauvaise série pour les équipes de bas de tableau. Voilà pourquoi Metz n’a fréquenté la position inconfortable du relégué qu'à quatre petites reprises (entre la 19et la 22journée) alors qu’il présente la plus mauvaise différence de buts (-33) et la pire défense du pays (72 buts encaissés). De quoi envisager une nouvelle panne d’ascenseur la saison prochaine.