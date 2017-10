Des fans en colère parce que leur équipe gagne

6

Jésus et Céline Dion ne disaient-ils pas «» ?Incapable de gagner pendant trois ans et onze mois entre 1980 et 1984, l'équipe de l’Ibis Sport Club a décidé qu’il était temps de se bouger. Après trois victoires consécutives, le club brésilien, situé au nord de Recife, est désormais premier du plus faible championnat de l’État de Pernambuco.Une situation qui a déstabilisé les fans de l'auto-proclamé «» . Ils ont été nombreux à se plaindre sur les réseaux sociaux de ces victoires excessives, demandant notamment la chute de la direction.Tout est bien qui finit bien, puisque le club n’a pas réussi à égaler son record de quatre victoires d’affilée, en concédant deux points face au Centro Limoeirense (0-0).